Украина 

«14 друзей хунты»: Порошенко в окружении карателей презентовал книгу про «АТО» (ФОТО, ВИДЕО)

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«14 друзей хунты»: Порошенко в окружении карателей презентовал книгу про «АТО» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Президент Украины Петр Порошенко считает абсолютно нормальным для себя участвовать в презентации книги с издевательским названием «14 друзей хунты», а после хвастаться этим на своей странице в соцсети.

Мероприятие, посвященное выходу сомнительного сборника рассказов «ветеранов АТО», «волонтеров» и блогеров, проходило 5 июля в Киеве в кафе с однозначным названием Pizza Veterano, владельцы которого всесторонне поддерживают карательную операцию Киева на Донбассе – так называемую АТО.

«Большая удача — одним из первых приобрести экземпляр книги “14 друзей хунты” да еще и получить автографы авторов. Тем более, что часть этих денег пойдет в волонтерские фонды», — пишет Порошенко на своей официальной странице в соцсети, сопровождая пост фотографиями и видео с мероприятия.

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«14 друзей хунты»: Порошенко в окружении карателей презентовал книгу про «АТО» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

«14 друзей хунты»: Порошенко в окружении карателей презентовал книгу про «АТО» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

«14 друзей хунты»: Порошенко в окружении карателей презентовал книгу про «АТО» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

«14 друзей хунты»: Порошенко в окружении карателей презентовал книгу про «АТО» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1499329777

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