12-летнюю девочку убили на юго-востоке Москвы

В Москве в доме на Ферганской улице зарезали 12-летнюю девочку. Дома в этот момент были пожилая бабушка и 4-летний ребёнок. Об этом сообщает «Интерфакс» ссылаясь на компетентный источник в московском главке Следственного комитета России.

По утверждению источника в настоящее время на месте происшествия уже работают следователи, которые проводят допросы родных и соседей. Предстоит выяснить, кто мог проникнуть в квартиру, и где в момент убийства находились другие члены семьи. Следствие рассчитывает получить ответы на некоторые вопросы после криминалистических экспертиз.