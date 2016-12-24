Проишествия 

12-летнюю девочку убили на юго-востоке Москвы

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В Москве в доме на Ферганской улице зарезали 12-летнюю девочку. Дома в этот момент были пожилая бабушка и 4-летний ребёнок. Об этом сообщает «Интерфакс» ссылаясь на компетентный источник в московском главке Следственного комитета России.

По утверждению источника в настоящее время на месте происшествия уже работают следователи, которые проводят допросы родных и соседей. Предстоит выяснить, кто мог проникнуть в квартиру, и где в момент убийства находились другие члены семьи. Следствие рассчитывает получить ответы на некоторые вопросы после криминалистических экспертиз.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2016/12/24/12-letnyuyu-devochku-ubili-na-yugo-vostoke-moskvy

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