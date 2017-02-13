10 лет знаменитой Мюнхенской речи: предсказание Путина сбылось (ВИДЕО)

Необходимость в чудесных российских РЛС могла бы и не появиться, если бы еще 10 лет назад Америка и ведомый ей Запад прислушались к речи Путина на Мюнхенской конференции по безопасности.

Тогда президент России предостерегал США от стремления к мировому господству через единоличное лидерство. Вместо этого Путин предлагал обеспечить глобальную безопасность через международное право как производное от морально-нравственной базы человечества. Другой подход работать не будет.

«Считаю, что для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна. И не только потому, что при единоличном лидерстве в современном — именно в современном — мире не будет хватать ни военно-политических, ни экономических ресурсов. Но что еще важнее: сама модель является неработающей, так как в ее основе нет и не может быть морально-нравственной базы современной цивилизации», — заявил глава российского государства.

То есть не работает то, что аморально. Вроде бы простая мысль, но оказалась недоступной ни Джорджу Бушу, ни Бараку Обаме. За мировое господство они ввязались в позорные войны и проиграли их. Свою цену за эту провальную политику заплатили и сами Соединенные Штаты.

Сейчас я не говорю о пустой трате ресурсов. Страна раскололась, утратив нравственное единство. Плата — завравшаяся американская пресса и ненависть, гуляющая по Америке. Собственно, ровно такой результат еще десять лет назад предсказывал Путин, говоря о губительности однополярного мира.

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«Как бы ни украшали этот термин, он в конечном итоге означает на практике только одно: это один центр власти, один центр силы, один центр принятия решения. Это мир одного хозяина, одного суверена. И это в конечном итоге губительно не только для всех, кто находится в рамках этой системы, но и для самого суверена, потому что разрушает его изнутри», — отметил Путин.

Такие слова можно было бы назвать провидческими, ведь сбылось. Но провидец опирается все же на некое угадывание, астрологию или веру. У Путина — другое. Его опора — знание и уважение к человеческой цивилизации, ее опыту и возможностям. Плюс, конечно же, сознание России как твердыни, которая не позволит переть напролом, пренебрегая всем чем можно.

Американцы, впрочем, все эти десять лет перли на Ближний Восток, в Северную Африку, на Украину — залезли по новой. Результат старый. Слова Путина, сказанные 10 лет назад, сегодня звучат безукоризненно точно.

«А какой результат? Односторонние нелигитимные часто действия не решили ни одной проблемы. Более того, они стали генератором новых человеческих трагедий и очагов напряженности. Судите сами: войн, локальных и региональных конфликтов меньше не стало. И людей в этих конфликтах гибнет не меньше, чем раньше, а значительно больше», — отметил Путин.

Вообще, если Трамп и вправду желает, как он говорит, «поладить с Россией», то лучше для этого опираться на общие принципы, вокруг которых и строить отношения.

Сейчас с обеих сторон говорится, что подготовка к встрече лидеров наших стран пока не идет. Если так, то начать лично Трампу можно с ознакомления программной внешнеполитической речи президента России Путина в Мюнхене в 2007 году. Надеюсь, этот базовый текст будет в числе рекомендованных американской разведкой в канун встречи. Без него пакет донесений будет точно неполным, тем более что в тексте много и про США.

«Мы видим все большее пренебрежение основополагающими принципами международного права. Больше того, отдельные нормы, да чуть ли не вся система права одного государства, прежде всего, конечно, Соединенных Штатов, перешагнула национальные границы во всех сферах: и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере, навязывается другим государствам. Кому это понравится?» — сказал Владимир Путин.

Собственно, тогда он прямо предложил обсудить, «кропотливо» выработать и согласиться с новой, современной архитектурой глобальной безопасности.

«Убежден, что мы подошли к тому рубежному моменту, когда должны серьезно задуматься над всех архитектурой глобальной безопасности», — отметил президент России.

Рубежный момент и сейчас. О необходимости «бросить свежий взгляд на внешнюю политику» говорят сегодня и в США. В этом смысле речь Путина в Мюнхене 10 лет назад — незаменимое пособие. Звучит свежо.

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В то же время старая американская политика поддержки госпереворотов, стравливания стран и народов по инерции все еще продолжается. Счастливыми она еще не сделала никого. Зато крови льется по-прежнему много.

Петр Порошенко все еще рассчитывает, что за войну его из Америки погладят по головке, и продолжает убивать.

Дмитрий Киселёв