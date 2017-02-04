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Украина 

Пусть укры уматывают! — смелая старушка из Авдеевки шокировала оккупантов (ВИДЕО)

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Пожилая женщина из оккупированной украинскими войсками Авдеевки шокировала проукраинских журналистов и пользователей сети. «Если б они ушли, все было б

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Россия 

Не дубинкой единой: как Росгвардия усвоила опыт массовых беспорядков в Киеве (ФОТО)

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Первый заместитель директора Национальной гвардии Сергей Меликов рассказал, что руководство ведомства «подробно изучало то, что происходило в Киеве» зимой 2014

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