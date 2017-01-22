Пусть укры уматывают! — смелая старушка из Авдеевки шокировала оккупантов (ВИДЕО)

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Россия 

Европа боится не только «русских хакеров», но и «русских фейков»

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В преддверии выборов 2017 года традиционные партии и СМИ стран ЕС объявили настоящую войну «фейковым новостям», которые подрывают их монополию на пропаганду. Разумеется, настолько серьезная

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Украина 

Страдания майданных «интеллектуалов», или Крокодилы тоже плачут

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В последнее время в украинских средствах массовой информации наблюдается любопытная тенденция. Многие идеологи Майдана начали подозревать, что достижения их «революции гидности» привели Украину

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Украина 

ВСУ из артиллерии обстреляли Ясиноватую, поврежден многоэтажный дом

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Жилой многоквартирный дом поврежден в результате обстрела Ясиноватой со стороны ВСУ. «Поздним вечером обстреляли Ясиноватую. Зафиксировано прямое попадание снаряда в девятиэтажный дом в третьем

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