Пусть укры уматывают! — смелая старушка из Авдеевки шокировала оккупантов (ВИДЕО)

Поклонники раскритиковали «новые» губы Алексы
Бывшая подруга рэпера Тимати по «Фабрике звезд» Александра Чвикова, она же певица Алекса, продолжает эксперименты со своей внешностью. Первый разБольше
Бывшая подруга рэпера Тимати по «Фабрике звезд» Александра Чвикова, она же певица Алекса, продолжает эксперименты со своей внешностью. Первый разБольше
После долгих зимних каникул снова вышла в эфир популярная развлекательная программа «Вечерний Ургант». Гостем выпуска стал давний друг ведущего ИванаБольше
Уже почти месяц кандидатура певца Александра Панайотова как возможного участника конкурса «Евровидение-2017» считалась практически утвержденной. Об этом не раз сообщалосьБольше
Депутат Верховной рады Надежда Савченко назвала президента Украины Петра Порошенко врагом народа. «Мой враг тот, кто враг моему народу, ктоБольше
C начала года российские миллиардеры стали богаче на $7,9 млрд, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index. По итогам первого месяца 2017Больше
Помощник Гиви, заместитель командира 2-й роты 4-го РШБСН ВС ДНР с позывным «Консул» самым неожиданным образом опроверг информацию украинских СМИБольше
Двое мирных жителей села Коминтерново на юге ДНР получили pанения в результате обстрелов со стороны ВСУ. «Сегодня в 16.40 поступило обращение, что в результате утреннегоБольше
Опубликовано видео, которое доказывает, что, вопреки заверениям украинской стороны об отсутствии военной техники ВСУ в жилой застройке, военнослужащие ВСУ размещаютБольше
ФСБ создала пограничную зону на границе Псковской, Смоленской и Брянской областей с Белоруссией, следует из приказов ведомства, опубликованных на официальномБольше
Глава ДНР Александр Захарченко назвал имена командиров ВСУ, причастных к обстрелам Донецка и Макеевке. «Хочу отметить, что нам известны имена командиров, которыеБольше