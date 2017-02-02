Пусть укры уматывают! — смелая старушка из Авдеевки шокировала оккупантов (ВИДЕО)

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Шоу-бизнес 

Елена Темникова может поехать на «Евровидение» вместо Панайотова

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Уже почти месяц кандидатура певца Александра Панайотова как возможного участника  конкурса «Евровидение-2017» считалась практически утвержденной. Об этом не раз сообщалось

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Украина 

Захарченко назвал имена командиров ВСУ, причастных к обстрелам Донецка и Макеевки

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Глава ДНР Александр Захарченко назвал имена командиров ВСУ, причастных к обстрелам Донецка и Макеевке. «Хочу отметить, что нам известны имена командиров, которые

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