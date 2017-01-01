Пусть укры уматывают! — смелая старушка из Авдеевки шокировала оккупантов (ВИДЕО)

Обама грозит Евросоюзу повторением «говяжьей войны»
Власти США во главе с уходящим через три недели Бараком Обамой под занавес 2016 года не ограничились неудавшейся попыткой обострить отношения с РФ высылкой из СШАБольше
Власти США во главе с уходящим через три недели Бараком Обамой под занавес 2016 года не ограничились неудавшейся попыткой обострить отношения с РФ высылкой из СШАБольше
Фото: hurriyetdailynews.com В новогоднюю ночь было совершено вооруженное нападение на один из ночных клубов района Ортакёй в Стамбуле. Как сообщил министр внутренних дел ТурцииБольше
2016 год для нашей страны был годом обострения идеологического противостояния тех, кого называют либералами и державниками. Термины эти не совсемБольше
Выступая перед военнослужащими в Мариуполе, президент Украины Порошенко заявил о «временной украинской оккупации». «Дорогие наши соотечественники! Украинская оккупация — это временно. Мы обязательно объединимся.Больше
1 января в центре Киева пройдет факельное шествие неонацистов, посвященное дню рождения Бандеры. Об этом сообщают украинские СМИ. Начало мероприятия запланированоБольше
Из Германии о реакции Путина на высылку российских дипломатов Читаю время от времени немецкие издания, практически всегда русофобские. ГораздоБольше
В 2017 году Европейский cоюз может лишиться сразу нескольких крупных государств-членов. Первой на очереди стоит Великобритания — премьер-министр Тереза Мэй обещает начать процессБольше
Экс-посол США в России Майкл Макфол признался, что отмечает Новый год с русской водкой, несмотря на давний критический настрой по отношению к России. Макфол вплотьБольше
На Украине резко раскритиковали миллиардера Виктора Пинчука, который в статье для Wall Street Journal предложил план действий по прекращению конфликта в Донбассе. Пинчук отметил,Больше
Уходящий год для Украины оказался в еще большей мере кризисным, чем предыдущий. Он минул без особых достижений, не обогатив национальнуюБольше