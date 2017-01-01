Пусть укры уматывают! — смелая старушка из Авдеевки шокировала оккупантов (ВИДЕО)

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Проишествия 

В результате теракта в Стамбуле в новогоднюю ночь погибли 39 человек

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Фото: hurriyetdailynews.com В новогоднюю ночь было совершено вооруженное нападение на один из ночных клубов района Ортакёй в Стамбуле. Как сообщил министр внутренних дел Турции

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Украина 

Порошенко проговорился: «Украинская оккупация — это временно» (ВИДЕО)

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Выступая перед военнослужащими в Мариуполе, президент Украины Порошенко заявил о «временной украинской оккупации». «Дорогие наши соотечественники! Украинская оккупация — это временно. Мы обязательно объединимся.

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Украина 

Сегодня по Киеву пройдёт факельное шествие неонацистов ко дню рождения Бандеры

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1 января в центре Киева пройдет факельное шествие неонацистов, посвященное дню рождения Бандеры. Об этом сообщают украинские СМИ. Начало мероприятия запланировано

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Россия 

Какие европейские страны могут попрощаться с Брюсселем в новом году, — Exit-2017

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В 2017 году Европейский cоюз может лишиться сразу нескольких крупных государств-членов. Первой на очереди стоит Великобритания — премьер-министр Тереза Мэй обещает начать процесс

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Россия 

Миллиардера Пинчука объявили врагом за статью о Крыме и Донбассе

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На Украине резко раскритиковали миллиардера Виктора Пинчука, который в статье для Wall Street Journal предложил план действий по прекращению конфликта в Донбассе. Пинчук отметил,

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