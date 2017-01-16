Пусть укры уматывают! — смелая старушка из Авдеевки шокировала оккупантов (ВИДЕО)

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Россия 

Власти Москвы выпустили методичку для мигрантов (ФОТО)

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Московские власти выпустили методические рекомендации по поведению мигрантов в России в виде комиксов, соответствующая брошюра попала в распоряжение РИА Новости. Освоить правила поведения, изучить

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Проишествия 

Карательнице «Айдара» из Кисловодска отказали в украинском гражданстве

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Юлия Толопа. Фото: 5.ua Власти Украины отказали в получении украинского гражданстве россиянке Юлии Толопе — радикальной националистке-неоязычнице из Кисловодска, которая в 2014 году уехала

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Проишествия 

ВСУ перебросили к линии фронта под Волноваху вертолеты и артустановки

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Эдуард Басурин. Фото: novorosnews.ru Заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что Вооруженные силы Украины перебросили под

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