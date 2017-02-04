Пусть укры уматывают! — смелая старушка из Авдеевки шокировала оккупантов (ВИДЕО)
Пожилая женщина из оккупированной украинскими войсками Авдеевки шокировала проукраинских журналистов и пользователей сети. «Если б они ушли, все было бБольше
Пожилая женщина из оккупированной украинскими войсками Авдеевки шокировала проукраинских журналистов и пользователей сети. «Если б они ушли, все было бБольше
Киев добивается военного решения конфликта в Донбассе, и дипломаты Украины пришли в Совет Безопасности ООН как на «тропу войны», заявил 3 февраля постпред РоссииБольше
В мире существует несколько известных тюрем. Это и Алькатрас, и Роббен, и Гуантанамо. Есть довольно высокая вероятность, что по завершенииБольше
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Первый заместитель директора Национальной гвардии Сергей Меликов рассказал, что руководство ведомства «подробно изучало то, что происходило в Киеве» зимой 2014Больше
Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с министром иностранных дел Франции Жаном-Марком Эйро заявил, что резкое обострение вБольше
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что антироссийские санкции «бессмысленны и наносят нам вред, но я не пойду против единства ЕС».Больше
Популярный в 90-х автор и исполнитель Юрий Лоза в последнее время часто напоминает о себе не новыми музыкальными творениями, аБольше