Пусть укры уматывают! — смелая старушка из Авдеевки шокировала оккупантов (ВИДЕО)

Всадники апокалипсиса в отдельно взятой стране
Когда Господь хочет наказать какой-то народ, то насылает на него саранчу, засуху, войну, глад, мор, чуму и прочие напасти. Но похоже на то, что народБольше
Когда Господь хочет наказать какой-то народ, то насылает на него саранчу, засуху, войну, глад, мор, чуму и прочие напасти. Но похоже на то, что народБольше
После успеха в Сирии геополитические амбиции России сильно выросли, пишет Neue Zürcher Zeitung. Российский президент Владимир Путин хочет и дальше расширять сферуБольше
В преддверии выборов 2017 года традиционные партии и СМИ стран ЕС объявили настоящую войну «фейковым новостям», которые подрывают их монополию на пропаганду. Разумеется, настолько серьезнаяБольше
Смотрите в новом выпуске программы «Правда» с Григорием Кваснюком: — Как дела на Украине? Нормально — стреляют! — Байден делал вид, что он еще кто-то, а ПорошенкоБольше
В последнее время в украинских средствах массовой информации наблюдается любопытная тенденция. Многие идеологи Майдана начали подозревать, что достижения их «революции гидности» привели УкраинуБольше
Жилой многоквартирный дом поврежден в результате обстрела Ясиноватой со стороны ВСУ. «Поздним вечером обстреляли Ясиноватую. Зафиксировано прямое попадание снаряда в девятиэтажный дом в третьемБольше
Все знают, что в организме любого человека мирно живут болезнетворные бактерии. Говорят, палочка Коха присутствует у любого из нас. НоБольше
Довольно часто я слышу от людей левого и патриотического толка, от наших союзников и даже товарищей такие слова: «Ленин –Больше
Нет, Ленин не уснул вечным сном… Он идет навстречу грядущим векам. Он обходит Землю, погруженный в работу и в думы… РехиноБольше
Пока образованные граждане заняты обсуждением разных неважных глупостей, там, за лесами, на заснеженных русских равнинах Путин куёт новую российскую армиюБольше