Украинская власть дрожит перед Дональдом Трампом, — немецкие СМИ
Украинское руководство во главе с президентом Петром Порошенко с ужасом ждет вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа, опасаясьБольше
Украинское руководство во главе с президентом Петром Порошенко с ужасом ждет вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа, опасаясьБольше
Московские власти выпустили методические рекомендации по поведению мигрантов в России в виде комиксов, соответствующая брошюра попала в распоряжение РИА Новости. Освоить правила поведения, изучитьБольше
В Киеве неизвестные бросили в южную стену деревянного храма Украинской православной церкви Московского патриархата четыре бутылки с горючей смесью. ИнцидентБольше
Президент Украины Петр Порошенко поручил МИД страны передать в Международный суд ООН в Гааге иск в отношении якобы нарушения РоссиейБольше
Для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом Украине нужно повысить пенсионный возраст, сократить количество госслужащих и бюджетников, отменить «упрощенку» иБольше
Юлия Толопа. Фото: 5.ua Власти Украины отказали в получении украинского гражданстве россиянке Юлии Толопе — радикальной националистке-неоязычнице из Кисловодска, которая в 2014 году уехалаБольше
В Сумской области у 24-летнего военного изъяли рюкзак с арсеналом — шесть гранат и более тысячи патронов. Парень недавно вернулсяБольше
Эдуард Басурин. Фото: novorosnews.ru Заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что Вооруженные силы Украины перебросили подБольше
Экс-министр финансов Алексей Кудрин считает, что с 2019–2020 года необходимо начать повышать пенсионный возраст. По его словам, повышать пенсионный возраст нужно былоБольше
На церемонии вручения государственных наград Российской Федерации, которая состоялась 28 июля 2011 года в Кремле, Дмитрий Медведев заметил: «Я обратилБольше